Huawei Honor 7X ve Huawei P10 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|156.5 x 75.3 x 7.6 mm
|145.3 x 69.3 x 7 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|145 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS-NEO LCD
|Ekran Boyutu
|5.93"
|5.1"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|77.0%
|71.2%
|Ekran Hacmi
|90.7 cm2
|71.7 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|407 PPI
|432 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Mavi, Altın
|Mistik Gümüş, Gül Altın, Grafit Siyah, Göz kamaştırıcı Altın, Göz kamaştırıcı Mavi, Yeşil
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Var
|Arka Kamera
|16 MP
|20 MP
|2. Arka Kamera
|2 MP
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|HiSilicon Kirin 659
|HiSilicon Kirin 960
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830 MP2
|Mali-G71 MP8
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
128 GB
|64 GB
|Ram
|4 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|3340 mAh
|3200 mAh
|Bekleme Süresi
|647 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|21 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|4.1, A2DP, EDR, LE
|v5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|74.5
|85.75
|Çıkış Tarihi
|17 Ekim 2017
|23 Mart 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici