Huawei Honor 9 Lite
Huawei Honor 9 Lite
Meizu M6s
Meizu M6s
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151 x 71.9 x 7.6 mm 152 x 72.5 x 8 mm
Ağırlığı 149 gr 160 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.65" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.5% 76.1%
Ekran Hacmi 82.0 cm2 83.8 cm2
Ekran Formatı 18:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 428 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Navy, Martı Gri, Sihirli Gece Kıyısı, İnci Beyaz Siyah, Gümüş, Altın, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Yok
Ön Kamera 13 MP 8 MP
2. Ön Kamera 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 13 MP 16 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 659 Exynos 7872
İşlemci 4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A73
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T830 MP2 Mali-G71 MP3
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		32 GB
64 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP, LE 4.0
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.25 72.75
Çıkış Tarihi 26 Aralık 2017 19 Ocak 2018
Sim Kart Hybrid Çift SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı

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