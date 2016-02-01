Huawei Honor Note 8 ve LG V30 Plus karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|178.8 x 90.9 x 7.2 mm
|151.7 x 75.4 x 7.4 mm
|Ağırlığı
|216 gr
|158 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|P-OLED
|Ekran Boyutu
|6.6"
|6"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|1440 x 2880 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|74.6%
|81.2%
|Ekran Hacmi
|cm2
|92.9 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|443 PPI
|537 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP68
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Altın, Gri
|Cloud Gümüş, Moroccan Mavi
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/5" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|16 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
OIS
Çift Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|HiSilicon Kirin 955
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|2.5 GHz Cortex-A72 & 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 4x1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T880 MP4
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
128 GB
|128 GB
|Ram
|4 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|4500 mAh
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, EDR, LE
|5.0, A2DP, LE, aptX HD
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|84.75
|87.5
|Çıkış Tarihi
|22 Ağustos 2016
|22 Eylül 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps or LTE Cat6 300/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici