Huawei Honor Note 8
Huawei Honor Note 8
LG V30 Plus
LG V30 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 178.8 x 90.9 x 7.2 mm 151.7 x 75.4 x 7.4 mm
Ağırlığı 216 gr 158 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran P-OLED
Ekran Boyutu 6.6" 6"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1440 x 2880 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.6% 81.2%
Ekran Hacmi cm2 92.9 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 443 PPI 537 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Altın, Gri Cloud Gümüş, Moroccan Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/5" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 13 MP 16 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
OIS
Çift Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 955 Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 2.5 GHz Cortex-A72 & 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 4x1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP4 Adreno 540
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
128 GB 		128 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 4500 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.2, A2DP, EDR, LE 5.0, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 84.75 87.5
Çıkış Tarihi 22 Ağustos 2016 22 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps or LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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