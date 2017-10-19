Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Apple iPhone 4
Apple iPhone 4
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.2 x 75 x 7.5 mm 115.2 x 58.6 x 9.3 mm
Ağırlığı 164 gr 137 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.9" 3.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 640 x 1136 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.7% 54.0%
Ekran Hacmi 89.8 cm2 36.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 409 PPI 330 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyaz, Mavi, Altın Beyaz, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Yok
Ön Kamera 13 MP 1 MP
2. Ön Kamera 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 480p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 16 MP 5 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
1/3.2'' sensör
1.75 µm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 659 Apple A4
İşlemci 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53 1 GHz Cortex-A8
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830 MP2 PowerVR SGX535
Dahili Hafıza 64 GB 8 GB
16 GB
32 GB
Ram 4 GB 0.512 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Yok Yok
Batarya 3340 mAh 1420 mAh
Bekleme Süresi Saat 300 Saat
Konuşma Süresi Saat 7 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v2.1, A2DP
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı USB Type-C Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79 0
Çıkış Tarihi 19 Ekim 2017 29 Haziran 2010
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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