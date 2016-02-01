Huawei Mate 10 Lite ve Asus Zenfone 3 Zoom karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|156.2 x 75 x 7.5 mm
|154.3 x 77 x 8 mm
|Ağırlığı
|164 gr
|170 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.9"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.7%
|70.2%
|Ekran Hacmi
|89.8 cm2
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|409 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyaz, Mavi, Altın
|Donanma Siyahı, Glacier Gümüş, Gül Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|13 MP
|2. Ön Kamera
|2 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/3" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Var
|Arka Kamera
|16 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|2 MP
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|HiSilicon Kirin 659
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
|2.0 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830 MP2
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|64 GB
|32 GB
64 GB
128 GB
|Ram
|4 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|3340 mAh
|5000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|v4.2, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|79
|89.75
|Çıkış Tarihi
|19 Ekim 2017
|23 Ocak 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Google Drive (100 GB bulut depolama)
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici