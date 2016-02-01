Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Asus Zenfone 3 Zoom
Asus Zenfone 3 Zoom
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.2 x 75 x 7.5 mm 154.3 x 77 x 8 mm
Ağırlığı 164 gr 170 gr
Ekran Türü IPS LCD AMOLED
Ekran Boyutu 5.9" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.7% 70.2%
Ekran Hacmi 89.8 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 409 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyaz, Mavi, Altın Donanma Siyahı, Glacier Gümüş, Gül Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Yok
Ön Kamera 13 MP 13 MP
2. Ön Kamera 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/3" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 16 MP 12 MP
2. Arka Kamera 2 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 659 Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53 2.0 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830 MP2 Adreno 506
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
64 GB
128 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3340 mAh 5000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.2, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79 89.75
Çıkış Tarihi 19 Ekim 2017 23 Ocak 2017
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Google Drive (100 GB bulut depolama)
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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