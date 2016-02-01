Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Asus Zenfone 5 Lite
Asus Zenfone 5 Lite
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.2 x 75 x 7.5 mm 160.6 x 76.2 x 7.8 mm
Ağırlığı 164 gr 168 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.9" 6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.7% 75.9%
Ekran Hacmi 89.8 cm2 92.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 409 PPI 402 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Siyaz, Mavi, Altın Gece Siyahı, Ayışığı Beyaz, Kırmızı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Var
Ön Kamera 13 MP 20 MP
2. Ön Kamera 2 MP 20 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.0µm piksel
gyro EIS
LED flaş
1/2.8" sensör
23mm
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 16 MP 16 MP
2. Arka Kamera 2 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
gyro EIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
26mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 659 Qualcomm Snapdragon 430
İşlemci 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53 1.4 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830 MP2 Adreno 505
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3340 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 30 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 400 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP, LE 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79 83
Çıkış Tarihi 19 Ekim 2017 15 Mart 2018
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/75 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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