Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Samsung Galaxy J2 (2016)
Samsung Galaxy J2 (2016)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.2 x 75 x 7.5 mm 142.4 x 71.1 x 8 mm
Ağırlığı 164 gr 138 gr
Ekran Türü IPS LCD Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.9" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.7% 68.1%
Ekran Hacmi 89.8 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 409 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyaz, Mavi, Altın Gümüş, Altın, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 13 MP 5 MP
2. Ön Kamera 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 16 MP 8 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 659 Spreadtrum SC8830
İşlemci 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53 1.5 GHz Cortex-A7
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T830 MP2 Mali-400MP2
Dahili Hafıza 64 GB 8 GB
Ram 4 GB 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 3340 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 14 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79 68.75
Çıkış Tarihi 19 Ekim 2017 29 Temmuz 2016
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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