Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy S3
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.2 x 75 x 7.5 mm 136.6 x 70.6 x 8.6 mm
Ağırlığı 164 gr 131 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.9" 4.8"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.7% 65.9%
Ekran Hacmi 89.8 cm2 63.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 409 PPI 306 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyaz, Mavi, Altın Titanyum Gri , Safir Siyahı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Yok
Ön Kamera 13 MP 1.9 MP
2. Ön Kamera 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.6
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 16 MP 8 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Gülümseme yakalama
Led flaş
1/3" Sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 659 Exynos 4412 Quad
İşlemci 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53 1.4 GHz Cortex - A9
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T830 MP2 Mali- 400MP4
Dahili Hafıza 64 GB 16 GB
32 GB
64 GB
Ram 4 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 3340 mAh 2100 mAh
Bekleme Süresi Saat 390 Saat
Konuşma Süresi Saat 11 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.0 , A2DP , EDR
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79 62
Çıkış Tarihi 19 Ekim 2017 20 Eylül 2012
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 2

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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