Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Vodafone Smart Pro 7
Vodafone Smart Pro 7
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.2 x 75 x 7.5 mm 153 x 75 x 7.5 mm
Ağırlığı 164 gr 156 gr
Ekran Türü IPS LCD Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.9" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.7% 72.67%
Ekran Hacmi 89.8 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 409 PPI 534 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyaz, Mavi, Altın Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 13 MP 8 MP
2. Ön Kamera 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 16 MP 16 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 659 Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 (620)
İşlemci 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.8 GHz ARM Cortex-A72 & 4 Çekirdek, 1.44 Ghz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T830 MP2 Adreno 510
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 3340 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n 300 Mbps
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.0
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79 80.25
Çıkış Tarihi 19 Ekim 2017 01 Haziran 2016
Sim Kart Nano-SIM Normal-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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