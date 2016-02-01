Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Vodafone Smart Ultra 7
Vodafone Smart Ultra 7
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.2 x 75 x 7.5 mm 152.2 x 78.1 x 8.7 mm
Ağırlığı 164 gr 150 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.9" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.7% 70.2%
Ekran Hacmi 89.8 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 409 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyaz, Mavi, Altın Gümüş, Koyu gri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 13 MP 5 MP
2. Ön Kamera 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 16 MP 13 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 659 MediaTek MT6755M
İşlemci 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.8 GHz ARM Cortex-A53 & 4 Çekirdek, 1.0 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830 MP2 Mali-T860 MP2
Dahili Hafıza 64 GB 16 GB
Ram 4 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 3340 mAh 2960 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79 73
Çıkış Tarihi 19 Ekim 2017 01 Temmuz 2016
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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