Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Xiaomi Mi Note Pro
Xiaomi Mi Note Pro
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.2 x 75 x 7.5 mm 155.1 x 77.6 x 7 mm
Ağırlığı 164 gr 161 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.9" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.7% 74.4%
Ekran Hacmi 89.8 cm2 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 409 PPI 515 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyaz, Mavi, Altın Siyah, Beyaz, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Yok
Ön Kamera 13 MP 4 MP
2. Ön Kamera 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 2.0µm piksel
1/3" sensör
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 16 MP 13 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 659 Qualcomm Snapdragon 810
İşlemci 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53 1.5 GHz Cortex-A53 & 2 GHz Cortex-A57
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T830 MP2 Adreno 430
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula 		İvmeölçer
Barometre
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3340 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79 66.75
Çıkış Tarihi 19 Ekim 2017 20 Mayıs 2015
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps HSPA, LTE Cat9 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here