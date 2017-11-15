Huawei Mate 10 Porsche Design ve Asus Zenfone 4 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|154.2 x 74.5 x 7.9 mm
|124.4 x 61.4 x 6.3-11.2
|Ağırlığı
|178 gr
|115 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|6.0"
|4.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|480 x 800 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|80.9%
|59.6%
|Ekran Hacmi
|92.9 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|402 PPI
|233 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|IP67
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Elmas Siyahı
|Kömür Siyah, İnci Beyaz, Cherry Red, Sky Blue, Güneş Sarı
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|20 MP
|5 MP, 2592 х 1944 piksel, Otomatik odaklama MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.6
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/1.6
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Hisilicon Kirin 970
|Intel Atom Z2520
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
|2 Çekirdek, 1.2 GHz
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G72 MP12
|PowerVR SGX544MP2
|Dahili Hafıza
|256 GB
|Ram
|6 GB
|GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|4000 mAh
|1600 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|192 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|10 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Yok
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|4.2, A2DP, aptX HD, LE
|v4.0, A2DP, EDR
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|87.75
|0
|Çıkış Tarihi
|15 Kasım 2017
|25 Mayıs 2014
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici