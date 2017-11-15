Huawei Mate 10 Porsche Design
Huawei Mate 10 Porsche Design
Asus Zenfone 4
Asus Zenfone 4
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.2 x 74.5 x 7.9 mm 124.4 x 61.4 x 6.3-11.2
Ağırlığı 178 gr 115 gr
Ekran Türü AMOLED TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6.0" 4.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 480 x 800 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 80.9% 59.6%
Ekran Hacmi 92.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI 233 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık IP67 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Elmas Siyahı Kömür Siyah, İnci Beyaz, Cherry Red, Sky Blue, Güneş Sarı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 20 MP 5 MP, 2592 х 1944 piksel, Otomatik odaklama MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.6
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Hisilicon Kirin 970 Intel Atom Z2520
İşlemci 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73 2 Çekirdek, 1.2 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-G72 MP12 PowerVR SGX544MP2
Dahili Hafıza 256 GB
Ram 6 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 4000 mAh 1600 mAh
Bekleme Süresi Saat 192 Saat
Konuşma Süresi Saat 10 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 4.2, A2DP, aptX HD, LE v4.0, A2DP, EDR
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 87.75 0
Çıkış Tarihi 15 Kasım 2017 25 Mayıs 2014
Sim Kart Hybrid Çift SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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