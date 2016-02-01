Huawei Mate 10 Porsche Design
Huawei Mate 10 Porsche Design
Samsung Galaxy S6 edge+
Samsung Galaxy S6 edge+
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.2 x 74.5 x 7.9 mm 154.4 x 75.8 x 6.9 mm
Ağırlığı 178 gr 153 gr
Ekran Türü AMOLED Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6.0" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 80.9% 75.6%
Ekran Hacmi 92.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI 518 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP67 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Elmas Siyahı Siyah Safir, Altın Platin, Gümüş Titan, Beyaz İnci

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.9
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 20 MP 16 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.6f/1.9
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
OIS
Led flaş
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps		2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Hisilicon Kirin 970 Exynos 7420
İşlemci 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73 4x2.1 GHz Cortex-A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-G72 MP12 Mali-T760MP8
Dahili Hafıza 256 GB 32 GB
64 GB
Ram 6 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 4000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 4.2, A2DP, aptX HD, LE v4.2, A2DP, LE, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 87.75 88.25
Çıkış Tarihi 15 Kasım 2017 20 Ağustos 2015
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps/ LTE Cat9 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Google Drive (100 GB bulut depolama)
Kablosuz şarj
Qi Kablosuz şarj
Onedrive (115 GB bulut depolama)
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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