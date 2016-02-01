Huawei Mate 10 Porsche Design
Huawei Mate 10 Porsche Design
Xiaomi Mi Max 2
Xiaomi Mi Max 2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.2 x 74.5 x 7.9 mm 174.1 x 88.7 x 7.6 mm
Ağırlığı 178 gr 211 gr
Ekran Türü AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 6.0" 6.44"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 80.9% 74.0%
Ekran Hacmi 92.9 cm2 114.3 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI 342 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP67 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Elmas Siyahı Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 20 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.6f/2.2
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps		2160p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Hisilicon Kirin 970 Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73 2.0 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-G72 MP12 Adreno 506
Dahili Hafıza 256 GB 64 GB
128 GB
Ram 6 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 4000 mAh 5300 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 4.2, A2DP, aptX HD, LE 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 87.75 87.5
Çıkış Tarihi 15 Kasım 2017 22 Haziran 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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