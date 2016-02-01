Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10 Pro
Samsung Galaxy J5 (2016)
Samsung Galaxy J5 (2016)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.2 x 74.5 x 7.9 mm 145.8 x 72.3 x 8.1 mm
Ağırlığı 178 gr 159 gr
Ekran Türü IPS LCD Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 80.9% 70.7%
Ekran Hacmi 92.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık IP67 Yok
Multitouch Var Var, 5 Parmak
Renk Seçenekleri Geceyarısı Mavi, Titanyum Gri, Mocha Brown, Pembe Altın Beyaz, Siyah, Altın, Rose Gold

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.9
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 20 MP 13 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.6f/1.9
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Hisilicon Kirin 970 Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
İşlemci 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73 1.2 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-G72 MP12 Adreno 306
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		16 GB
Ram 6 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 4000 mAh 3100 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 4.2, A2DP, aptX HD, LE v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 87.5 0
Çıkış Tarihi 15 Kasım 2017 22 Nisan 2016
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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