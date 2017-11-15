Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10 Pro
Samsung Galaxy S5 Duos
Samsung Galaxy S5 Duos
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.2 x 74.5 x 7.9 mm 142 x 72.5 x 8.1 mm
Ağırlığı 178 gr 145 gr
Ekran Türü IPS LCD Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6" 5.1"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 80.9% 69.6%
Ekran Hacmi 92.9 cm2 71.7 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI 432 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP67 IP67
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Geceyarısı Mavi, Titanyum Gri, Mocha Brown, Pembe Altın Kömür Siyah, Parlak Beyaz , Elektrik Mavi ve Bakır Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 22mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 20 MP 16 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.6f/2.2
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,12μm piksel
1/2.6" sensör
31mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps		2160p@30fps
1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Hisilicon Kirin 970 Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73 2.5 GHz Krait 400
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-G72 MP12 Adreno 330
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		16 GB
Ram 6 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 4000 mAh 2800 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 4.2, A2DP, aptX HD, LE v4.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 87.5 75.5
Çıkış Tarihi 15 Kasım 2017 23 Haziran 2014
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps HSPA
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Qi Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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