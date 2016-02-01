Huawei Mate 10 ve Gionee S8 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|150.5 x 77.8 x 8.2 mm
|154.3 x 74.9 x 7 mm
|Ağırlığı
|186 gr
|147 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.9"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|95.6%
|72.2%
|Ekran Hacmi
|95.6 cm2
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|499 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var, 5 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Geceyarısı Mavi, Titanyum Gri, Mocha Brown, Pembe Altın
|Gri, Altın, Gül Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1/4" sensör
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|20 MP
|16 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.6
|f/1.8
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/1.6
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Hisilicon Kirin 970
|Mediatek MT6755 Helio P10
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G72 MP12
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
|64 GB
|Ram
|4 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|4000 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|4.2, A2DP, aptX HD, LE
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|84.5
|81.25
|Çıkış Tarihi
|15 Kasım 2017
|22 Haziran 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici