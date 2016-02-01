Huawei Mate 10
Huawei Mate 10
Motorola Moto Z
Motorola Moto Z
Tasarım Bilgileri
Boyutları 150.5 x 77.8 x 8.2 mm 153.3 x 75.3 x 5.2 mm
Ağırlığı 186 gr 136 gr
Ekran Türü IPS LCD Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.9" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 95.6% 72.0%
Ekran Hacmi 95.6 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 499 PPI 535 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Geceyarısı Mavi, Titanyum Gri, Mocha Brown, Pembe Altın Siyah / Gri, Siyah / Gül Altın, Siyah / Altın, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 20 MP 13 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.6f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps		2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Hisilicon Kirin 970 Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
İşlemci 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73 2.2 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-G72 MP12 Adreno 530
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var
Batarya 4000 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 4.2, A2DP, aptX HD, LE v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 84.5 82.75
Çıkış Tarihi 15 Kasım 2017 25 Eylül 2016
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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