Huawei Mate 10
Huawei Mate 10
Samsung Galaxy S8 Active
Samsung Galaxy S8 Active
Tasarım Bilgileri
Boyutları 150.5 x 77.8 x 8.2 mm 151.9 x 74.9 x 9.9 mm
Ağırlığı 186 gr 208 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.9" 5.8"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 95.6% 81.5%
Ekran Hacmi 95.6 cm2 85.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 499 PPI 506 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Geceyarısı Mavi, Titanyum Gri, Mocha Brown, Pembe Altın Meteor Grisi, Tungsten Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.7
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 20 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.6f/1.7
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Led flaş
Auto HDR
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps		2160p@30fps
1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Hisilicon Kirin 970 Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73 4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-G72 MP12 Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Yok Yok
Batarya 4000 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi Saat 120 Saat
Konuşma Süresi Saat 32 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP, aptX HD, LE 5.0, A2DP, LE, aptX
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 84.5 88.25
Çıkış Tarihi 15 Kasım 2017 23 Haziran 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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