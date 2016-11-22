Cepkolik

Huawei Mate 9 Pro ve Samsung Galaxy S7 Edge karşılaştırması

Cepkolik » Huawei Mate 9 Pro ve Samsung Galaxy S7 Edge karşılaştırması
Huawei Mate 9 Pro
Samsung Galaxy S7 Edge
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152 x 75 x 7.5 mm 150.9 x 72.6 x 7.7 mm
Ağırlığı 169 gr 157 gr
Ekran Türü Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Uzay Gri, Ayışığı Gümüş, Şampanya Altın, Gül Altın Siyah, Beyaz, Altın, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Var
Ekran/Gövde Oranı 73.2% 76.1%
Piksel Yoğunluğu 534 PPI 534 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP, f/1.9, 1080p 5 MP, f/1.7, 22mm, çift video arama, Oto HDR
Arka Kamera 20 MP +12 MP, f/2,2, OIS, 2x zoom, Leica optik, faz tespiti ve lazer Otomatik odaklama, çift LED flaş 12 MP, f/1.7, 26mm, faz algılamalı Otomatik odaklama, OIS, LED flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, dokunmaya odaklanma, yüz / gülümseme algılama, panorama, HDR 1/2.6" sensör boyutu, 1.4 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, Otomatik HDR, panorama
Video Özellikleri 2160p@30fps 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR

Donanım Özellikleri
İşlemci 8 Çekirdek, (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo & 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo - 4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53 + 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP8 Adreno 530/ Mali-T880 MP12
Dahili Hafıza/RAM 128 GB, 6 GB RAM 32/64 GB, 4 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, SpO2
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Yok Yok
Anakart Hisilicon Kirin 960 Qualcomm MSM8996 Snapdragon - 820 Exynos 8890 Octa
Batarya 4000 mAh 3600 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi 27 Saat
Müzik Süresi 74 Saat
Sar Değeri 0.26 W/kg (kafa) - 0.51 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 200 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, EDR, LE v4.2, A2DP, LE, apt-X
Usb Bağlantısı Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 8.4
Çıkış Tarihi 23 Kasım 2016 11 Mart 2016
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Liste Hızlı Pil Şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

Huawei Mate 9 Pro ve Samsung Galaxy S7 Edge karşılaştırması” Yorumları

    tolga Yazar
    //

    mate 9 pro harika bir telefon samsung hep adı var ayıca s7 edge acayip derecede ısınıyor huwai mate 9 pro tavsiyemdir süper telefon tasarımı özellikleri falan on numara

Lütfen Bir Yorum Yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*