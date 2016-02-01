Huawei Mate S
Huawei Mate S
Sony Xperia M4 Aqua
Sony Xperia M4 Aqua
Tasarım Bilgileri
Boyutları 149.8 x 75.3 x 7.2 mm 140.5 x 72.6 x 7.3 mm
Ağırlığı 156 gr 136 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.9% 65.2%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var, 4 Parmak
Renk Seçenekleri Lüks Altın, Mystic Şampanya, Titanyum Gri Siyah, Beyaz, Bakır, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
26mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
28mm 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 935 Qualcomm Snapdragon 615
İşlemci 2.2 GHz & 4 Çekirdek, 1.5 GHz 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53 & 4 Çekirdek 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-T628 MP4 Adreno 405
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
128 GB 		8 GB
16 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var, RDS
Batarya 2700 mAh 2400 mAh
Bekleme Süresi Saat 685 Saat
Konuşma Süresi Saat 13.2 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73 76.5
Çıkış Tarihi 12 Ekim 2015 20 Haziran 2015
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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