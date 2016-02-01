Huawei Mate S ve Sony Xperia M4 Aqua karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|149.8 x 75.3 x 7.2 mm
|140.5 x 72.6 x 7.3 mm
|Ağırlığı
|156 gr
|136 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|73.9%
|65.2%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|294 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP68
|Multitouch
|Var
|Var, 4 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Lüks Altın, Mystic Şampanya, Titanyum Gri
|Siyah, Beyaz, Bakır, Gümüş
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
26mm
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
28mm
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|HiSilicon Kirin 935
|Qualcomm Snapdragon 615
|İşlemci
|2.2 GHz & 4 Çekirdek, 1.5 GHz
|4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53 & 4 Çekirdek 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T628 MP4
|Adreno 405
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
128 GB
|8 GB
16 GB
|Ram
|3 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Var, RDS
|Batarya
|2700 mAh
|2400 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|685 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|13.2 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|v4.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|73
|76.5
|Çıkış Tarihi
|12 Ekim 2015
|20 Haziran 2015
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici