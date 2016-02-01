Huawei P Smart
Huawei P Smart
Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Tasarım Bilgileri
Boyutları 150.1 x 72.1 x 7.5 mm 156.2 x 75 x 7.5 mm
Ağırlığı 165 gr 164 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.65" 5.9"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1% 76.7%
Ekran Hacmi 82.4 cm2 89.8 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 426 PPI 409 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Mavi, Altın, Rose Altın Siyaz, Mavi, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 8 MP 13 MP
2. Ön Kamera 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 13 MP 16 MP
2. Arka Kamera 2 MP 2 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 659 HiSilicon Kirin 659
İşlemci 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830 MP2 Mali-T830 MP2
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 3000 mAh 3340 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.5 79
Çıkış Tarihi 9 Mart 2018 19 Ekim 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here