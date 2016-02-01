Huawei P10 Lite ve Samsung Galaxy Note 7 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|146.5 x 72 x 7.2 mm
|153.5 x 73.9 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|146 gr
|169 gr
|Ekran Türü
|LTPS IPS LCD
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.2"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.7%
|78.0%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|518 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Var - IP68
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|İnci Beyaz, Geceyarısı Siyah, Platin Altın, Safir Mavi
|Mavi Mercan, Altın Platin, Gümüş Titanyum, Siyah Oniks
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/1.7
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1.4µm Piksel
Çift Led flaş
Auto HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|HiSilicon Kirin 658
|Exynos 8890
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.1 GHz Cortex-A53
|4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830MP2
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|32 GB
|64 GB
|Ram
|4 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|3000 mAh
|3500 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, EDR, LE
|v4.2, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|78.25
|86.5
|Çıkış Tarihi
|22 Mart 2017
|19 Ağustos 2016
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9/Cat10 or LTE Cat12 600/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici