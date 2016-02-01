Huawei P10 Plus
Huawei P10 Plus
Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A8 (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153.5 x 74.2 x 7 mm 149.2 x 70.6 x 8.4 mm
Ağırlığı 165 gr 172 gr
Ekran Türü IPS-NEO LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.6"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.6% 75.6%
Ekran Hacmi 81.5 cm2 79.6 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 540 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Seramik Beyaz, Mavi, Altın, Grafit Siyah, Mistik Gümüş, Gül Altın, Yeşil Siyah, Orkide gri, altın, mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 8 MP 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9f/1.9
Diyafram (2. Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 20 MP 16 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 960 Exynos 7885 Octa
İşlemci 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP8 Mali-G71
Dahili Hafıza 128 GB
256 GB 		32 GB
64 GB
Ram 6 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3750 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 24 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v5.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 87.25 78.5
Çıkış Tarihi 23 Mart 2017 06 Ocak 2018
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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