Huawei P10 Plus ve Samsung Galaxy J3 Emerge karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|153.5 x 74.2 x 7 mm
|140.9 x 70.1 x 8.7 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|147 gr
|Ekran Türü
|IPS-NEO LCD
|TFT LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.6%
|69.8%
|Ekran Hacmi
|81.5 cm2
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|540 PPI
|294 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Seramik Beyaz, Mavi, Altın, Grafit Siyah, Mistik Gümüş, Gül Altın, Yeşil
|Siyah, Gümüş
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|2 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|20 MP
|5 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|HiSilicon Kirin 960
|Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
|1.4 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G71 MP8
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|128 GB
256 GB
|16 GB
|Ram
|6 GB
|1.5 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3750 mAh
|2600 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|408 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|23 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|v5.0, A2DP, LE
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|87.25
|73.5
|Çıkış Tarihi
|23 Mart 2017
|22 Ocak 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici