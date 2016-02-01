Huawei P10 Plus
Huawei P10 Plus
Samsung Galaxy J3 Emerge
Samsung Galaxy J3 Emerge
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153.5 x 74.2 x 7 mm 140.9 x 70.1 x 8.7 mm
Ağırlığı 165 gr 147 gr
Ekran Türü IPS-NEO LCD TFT LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.6% 69.8%
Ekran Hacmi 81.5 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 540 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Seramik Beyaz, Mavi, Altın, Grafit Siyah, Mistik Gümüş, Gül Altın, Yeşil Siyah, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9f/2.2
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 20 MP 5 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 960 Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430
İşlemci 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73 1.4 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP8 Adreno 505
Dahili Hafıza 128 GB
256 GB 		16 GB
Ram 6 GB 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 3750 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi Saat 408 Saat
Konuşma Süresi Saat 23 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v5.0, A2DP, LE v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 87.25 73.5
Çıkış Tarihi 23 Mart 2017 22 Ocak 2017
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here