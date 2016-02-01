Huawei P8 lite (2017)
Huawei P8 lite (2017)
Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Tasarım Bilgileri
Boyutları 147.2 x 72.9 x 7.6 mm 156.2 x 75 x 7.5 mm
Ağırlığı 147 gr 164 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 5.9"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.5% 76.7%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 89.8 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 409 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın Siyaz, Mavi, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 8 MP 13 MP
2. Ön Kamera 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 12 MP 16 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 655 HiSilicon Kirin 659
İşlemci 4 Çekirdek, 2.1 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830MP2 Mali-T830 MP2
Dahili Hafıza 16 GB 64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 3000 mAh 3340 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 82 79
Çıkış Tarihi 24 Şubat 2017 19 Ekim 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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