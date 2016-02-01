Huawei P8 Lite ve Vestel Venus 5.0 V karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|143 x 70.6 x 7.7 mm
|142 x 71.8 x 9.2 mm
|Ağırlığı
|131 gr
|142 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|540 x 960 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.3%
|67.6%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|220 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Altın, Gümüş
|Siyah, Beyaz
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|2 MP
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
27mm
|Otomatik odaklama
Panorama
HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|HiSilicon Kirin 620
|Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212
|İşlemci
|1.2 GHz Cortex-A53
|1.2 GHz ARM Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-450MP4
|Adreno 302
|Dahili Hafıza
|16 GB
|8 GB
|Ram
|2 GB
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|2200 mAh
|2200 mAh
|Bekleme Süresi
|380 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|11 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|72.25
|0
|Çıkış Tarihi
|22 Mayıs 2015
|04 Eylül 2014
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Mini-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|42.2 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Seçim Yok