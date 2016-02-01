Huawei P8 Lite
Huawei P8 Lite
Vestel Venus 5.5 V
Vestel Venus 5.5 V
Tasarım Bilgileri
Boyutları 143 x 70.6 x 7.7 mm 152.5 x 77.5 x 9.65 mm
Ağırlığı 131 gr 180 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 768 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.3% 70.56%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 267 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın, Gümüş Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 2 MP
Video Çözünürlüğü 720p@30fps720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 11 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
27mm 		Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Yüz tanıma
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 620 Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926
İşlemci 1.2 GHz Cortex-A53 1.2 GHz ARM Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-450MP4 Adreno 305
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
Ram 2 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 2200 mAh 2000 mAh
Bekleme Süresi 380 Saat Saat
Konuşma Süresi 11 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 72.25 0
Çıkış Tarihi 22 Mayıs 2015 04 Eylül 2014
Sim Kart Hybrid Çift SIM Mini-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps 42.2 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here