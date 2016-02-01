Huawei P8 ve Turkcell T70 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|144.9 x 72.1 x 6.4 mm
|147.5 x 73 x 7.8 mm
|Ağırlığı
|144 gr
|133 gr
|Ekran Türü
|IPS-NEO LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.2"
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.4%
|69.23%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|282 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Titanyum Gri, Mystic Şampanya, Karbon Siyah, Prestige Altın,
|Siyah
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|26mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
1,12μm Piksel
28mm
|Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Yüz tanıma
Zamanlayıcı
HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|HiSilicon Kirin 930/935
|Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909
|İşlemci
|(4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53)
|1.1 GHZ ARM Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T628 MP4
|Adreno 304
|Dahili Hafıza
|16 GB
64 GB
|16 GB
|Ram
|3 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|2680 mAh
|2540 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|400 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|10 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4.1
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|66.5
|68
|Çıkış Tarihi
|22 Mayıs 2015
|12 Mayıs 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici