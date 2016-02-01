Huawei P8
Huawei P8
Turkcell T70
Turkcell T70
Tasarım Bilgileri
Boyutları 144.9 x 72.1 x 6.4 mm 147.5 x 73 x 7.8 mm
Ağırlığı 144 gr 133 gr
Ekran Türü IPS-NEO LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.2" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.4% 69.23%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Titanyum Gri, Mystic Şampanya, Karbon Siyah, Prestige Altın, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 26mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
1,12μm Piksel
28mm 		Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Yüz tanıma
Zamanlayıcı
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 930/935 Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909
İşlemci (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) 1.1 GHZ ARM Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T628 MP4 Adreno 304
Dahili Hafıza 16 GB
64 GB 		16 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 2680 mAh 2540 mAh
Bekleme Süresi Saat 400 Saat
Konuşma Süresi Saat 10 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, LE 4.1
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 66.5 68
Çıkış Tarihi 22 Mayıs 2015 12 Mayıs 2016
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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