Huawei P9 lite mini
Huawei P9 lite mini
Huawei Enjoy 7S
Huawei Enjoy 7S
Tasarım Bilgileri
Boyutları 143.5 x 71 x 8.1 mm 150.1 x 72.1 x 7.5 mm
Ağırlığı 145 gr 165 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.65"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.6% 76.1%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 82.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 264 PPI 427 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Siyah, Altın Siyah, Mavi, Altın, Gül Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 13 MP 13 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425 HiSilicon Kirin 659
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 308 Mali-T830 MP2
Dahili Hafıza 16 GB 32 GB
64 GB
Ram 2 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 3020 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.1, A2DP, LE 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 72.5 74.75
Çıkış Tarihi 20 Eylül 2017 22 Aralık 2017
Sim Kart Çift-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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