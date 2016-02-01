Huawei P9 lite mini ve Samsung Galaxy J2 Pro (2018) karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|143.5 x 71 x 8.1 mm
|143.8 x 72.3 x 8.4 mm
|Ağırlığı
|145 gr
|153 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|540 x 960 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.6%
|66.3%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|264 PPI
|220 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Siyah, Altın
|Siyah, Altın, Mavi
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 425
|Qualcomm Snapdragon 425
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 308
|Adreno 308
|Dahili Hafıza
|16 GB
|16 GB
|Ram
|2 GB
|1.5 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|3020 mAh
|2600 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|18 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4.2, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|72.5
|65.5
|Çıkış Tarihi
|20 Eylül 2017
|15 Ocak 2018
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Seçim Yok