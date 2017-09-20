Huawei P9 lite mini
Huawei P9 lite mini
Samsung Galaxy Note 2
Samsung Galaxy Note 2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 143.5 x 71 x 8.1 mm 151.1 x 80.5 x 9.4 mm
Ağırlığı 145 gr 183 gr
Ekran Türü IPS LCD Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.6% 68.6%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 264 PPI 267 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Siyah, Altın Titanyum Gri, Mermer Beyaz, Amber Brown, Ruby Wine, Pembe, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 1.9 MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425 Exynos 4412 Quad
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 1.6 GHz Cortex - A9
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 308 Mali- 400MP4
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
32 GB
64 GB
Ram 2 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 3020 mAh 3100 mAh
Bekleme Süresi Saat 890 Saat
Konuşma Süresi Saat 16 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.1, A2DP, LE v4.0 , A2DP , EDR , LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 72.5 70.5
Çıkış Tarihi 20 Eylül 2017 23 Eylül 2015
Sim Kart Çift-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2(LTE)/21.1(3G)/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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