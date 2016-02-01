Huawei P9 lite mini ve Sony Xperia Z5 Premium karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|143.5 x 71 x 8.1 mm
|154.4 x 75.8 x 7.8 mm
|Ağırlığı
|145 gr
|180 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|2160 x 3840 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.6%
|70.4%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|82.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|264 PPI
|806 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Var
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Siyah, Altın
|Krom, Siyah, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|5.1 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|23 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1/2.3" Sensör
24mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 425
|Qualcomm Snapdragon 810
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 308
|Adreno 430
|Dahili Hafıza
|16 GB
|32 GB
|Ram
|2 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Var, RDS
|Batarya
|3020 mAh
|3430 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|v4.1, A2DP, apt-X
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|72.5
|83.75
|Çıkış Tarihi
|20 Eylül 2017
|10 Aralık 2015
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici