Huawei P9 lite
Huawei P9 lite
Samsung Galaxy A9 Pro (2016)
Samsung Galaxy A9 Pro (2016)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146.8 x 72.6 x 7.5 mm 161.7 x 80.9 x 7.9 mm
Ağırlığı 147 gr 210 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.2" 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.9% 75.9%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 99.2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 367 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın İnci Beyazı, Gece Siyahı, Şampanya,

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.9
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
1,12μm piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
OIS
1/2.8" Sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 650 Qualcomm Snapdragon 652
İşlemci 4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53 1.8 GHz Cortex-A72 & 1.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830MP2 Adreno 510
Dahili Hafıza 16 GB 32 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 3000 mAh 5000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 33 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, LE v4.2, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 72.25 77.75
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2016 23 Nisan 2016
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat7 350/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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