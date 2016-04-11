Huawei P9 lite ve Samsung Galaxy J5 (2016) karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|146.8 x 72.6 x 7.5 mm
|145.8 x 72.3 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|147 gr
|159 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.2"
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 pixel
|720 x 1280 pixel
|Multitouch
|Var
|Var, 5 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Siyah, Altın, Rose Gold
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|69.9%
|70.7%
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|282 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP, f/2.0
|5 MP, f/1.9, LED flaş
|Arka Kamera
|13 MP, f/2.0, otofokus, LED flaş
|13 MP, f/1.9, 28mm, otofokus, LED flaş
|Kamera Özellikleri
|1/3" sensör boyutu, 1.12 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|Geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz tanıma
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53 + 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A53
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830MP2
|Adreno 306
|Dahili Hafıza/RAM
|16 GB, 2/3 GB RAM
|16 GB, 2 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Var
|Var
|Anakart
|HiSilicon Kirin 650
|Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
|Batarya
|3000 mAh
|3100 mAh
|Bekleme Süresi
|Konuşma Süresi
|Müzik Süresi
|Sar Değeri
|0.45 W/kg (kafa) - 1.17 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|v4.1, A2DP
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|5.3
|5.9
|Çıkış Tarihi
|23 Nisan 2016
|22 Nisan 2016
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Diğer Özellikleri
|Liste
|Seçim Yok
|Seçim Yok
ahmet çelik Yazar
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samsung j5 2016 ile huawei p9 lite ve huawei g8 aralarında almakta kafam çok karışık siz hangisini önerirsiniz ayrıca aradığım özellik olarak şebeje üzerinden görüntülü görüşme olacak
Selin Polat
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Huawei’ler fiyat / Performans olarak çok daha başarılıdır. Samsung’un marka algısı biraz ağır basar o kadar