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Huawei P9 lite ve Samsung Galaxy J5 (2016) karşılaştırması

Cepkolik » Huawei P9 lite ve Samsung Galaxy J5 (2016) karşılaştırması
Huawei P9 lite
Samsung Galaxy J5 (2016)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146.8 x 72.6 x 7.5 mm 145.8 x 72.3 x 8.1 mm
Ağırlığı 147 gr 159 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.2" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 pixel 720 x 1280 pixel
Multitouch Var Var, 5 Parmak
Renk Seçenekleri Beyaz, Siyah, Altın, Rose Gold
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 69.9% 70.7%
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 282 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP, f/2.0 5 MP, f/1.9, LED flaş
Arka Kamera 13 MP, f/2.0, otofokus, LED flaş 13 MP, f/1.9, 28mm, otofokus, LED flaş
Kamera Özellikleri 1/3" sensör boyutu, 1.12 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR Geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz tanıma
Video Özellikleri 1080p@30fps 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53 + 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A53
Grafik İşlemcisi Mali-T830MP2 Adreno 306
Dahili Hafıza/RAM 16 GB, 2/3 GB RAM 16 GB, 2 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Var Var
Anakart HiSilicon Kirin 650 Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
Batarya 3000 mAh 3100 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi
Müzik Süresi
Sar Değeri 0.45 W/kg (kafa) - 1.17 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, LE v4.1, A2DP
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 5.3 5.9
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2016 22 Nisan 2016
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Çift-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri

Diğer Özellikleri
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2 Yorum “Huawei P9 lite ve Samsung Galaxy J5 (2016) karşılaştırması

    ahmet çelik Yazar
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    samsung j5 2016 ile huawei p9 lite ve huawei g8 aralarında almakta kafam çok karışık siz hangisini önerirsiniz ayrıca aradığım özellik olarak şebeje üzerinden görüntülü görüşme olacak

      Huawei’ler fiyat / Performans olarak çok daha başarılıdır. Samsung’un marka algısı biraz ağır basar o kadar

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