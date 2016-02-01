Huawei P9 lite ve Xiaomi Redmi 5 Plus karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|146.8 x 72.6 x 7.5 mm
|158.5 x 75.5 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|147 gr
|180 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|5.99"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.9%
|77.4%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|92.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|403 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Altın
|Siyah, Altın, Açık Mavi, Gül Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
1,12μm piksel
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|HiSilicon Kirin 650
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830MP2
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|16 GB
|32 GB
64 GB
|Ram
|3 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|3000 mAh
|4000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|72.25
|78.5
|Çıkış Tarihi
|23 Nisan 2016
|20 Aralık 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici