Huawei P9 Plus
Huawei P9 Plus
LG G3 Screen
LG G3 Screen
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152.2 x 75.3 x 7 mm 157,8 x 81.8 x 9.5 mm
Ağırlığı 162 gr 182 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.9"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.8% 74.3%
Ekran Hacmi cm2 96.0 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 373 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Titanyum Gri, Mystic Gümüş, Prestige Altın, Rose Gold Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 2.1 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Çift Led flaş
1/3" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 955 LG Nuclun
İşlemci 2.5 GHz Cortex-A72 &1.8 GHz Cortex-A53 1.5 GHz Cortex - A15 ve dört çekirdekli 1.2 GHz Cortex - A7
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP4
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
Ram 4 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3400 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat 640 Saat
Konuşma Süresi Saat 13 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot Var
Bluetooth v4.1, A2DP, LE v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 67.5
Çıkış Tarihi 06 Nisan 2016 23 Aralık 2014
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Seçim Yok MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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