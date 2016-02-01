Huawei P9
Huawei P9
General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 145 x 70.9 x 7 mm 154.2 x 72.7 x 7.96 mm
Ağırlığı 144 gr 152 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.9% 74.79%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 423 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Titanyum Gri, Mystic Gümüş, Prestige Altın, Rose Gold Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,25μm piksel
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 955 Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 2.5 GHz Cortex-A72 & 1.8 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP4 Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB 32 GB
64 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 3000 mAh 3075 mAh
Bekleme Süresi Saat 300 Saat
Konuşma Süresi Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.1, A2DP, LE 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 77.5 73
Çıkış Tarihi 24 Nisan 2016 09 Şubat 2018
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here