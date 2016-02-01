Lenovo A7010
Lenovo A7010
HTC 10 Evo
HTC 10 Evo
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153.6 x 76.5 x 9 mm 153.6 x 77.3 x 8.1 mm
Ağırlığı 158 gr 174 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.0% 70.2%
Ekran Hacmi cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 534 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Siyah Gümüş, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri HDR
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6753 Qualcomm Snapdragon 810
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A57
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP3 Adreno 430
Dahili Hafıza 8 GB
16 GB
32 GB 		32 GB
Ram 2 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 3300 mAh 3200 mAh
Bekleme Süresi 265 Saat 480 Saat
Konuşma Süresi 23 Saat 23 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.0, A2DP v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 84.5
Çıkış Tarihi 27 Aralık 2015 23 Kasım 2016
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps - EU
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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