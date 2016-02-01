Lenovo A7010 ve Nokia 6 (2018) karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|153.6 x 76.5 x 9 mm
|148.8 x 75.8 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|158 gr
|172 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.0%
|73.2%
|Ekran Hacmi
|cm2
|82.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|403 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah
|Siyah/Bakır, Beyaz/Demir, Mavi/Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
1,12μm piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.0µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6753
|Qualcomm Snapdragon 630
|İşlemci
|1.5 GHz Cortex-A53
|2.2 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP3
|Adreno 508
|Dahili Hafıza
|8 GB
16 GB
32 GB
|32 GB
64 GB
|Ram
|2 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Var, RDS
|Batarya
|3300 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|265 Saat
|507 Saat
|Konuşma Süresi
|23 Saat
|16 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|67.75
|Çıkış Tarihi
|27 Aralık 2015
|10 Ocak 2018
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici