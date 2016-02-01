Lenovo A7010
Lenovo A7010
Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153.6 x 76.5 x 9 mm
Ağırlığı 158 gr gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.0% %
Ekran Hacmi cm2 126.5 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 345 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Siyah Altın, Mat Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,25μm Piksel
1/2.9" Sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6753 Qualcomm Plus Snapdragon 660
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP3
Dahili Hafıza 8 GB
16 GB
32 GB 		32 GB
64 GB
128 GB
Ram 2 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 3300 mAh 5500 mAh
Bekleme Süresi 265 Saat Saat
Konuşma Süresi 23 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.0, A2DP 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 82.75
Çıkış Tarihi 27 Aralık 2015 01 Ocak 2018
Sim Kart Çift-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here