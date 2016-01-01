Lenovo A850 ve Lenovo K6 Note karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|153.5 x 79.3 x 9.5 mm
|151 x 76 x 8.4 mm
|Ağırlığı
|184 gr
|169 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|540 x 960 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.5%
|72.7%
|Ekran Hacmi
|cm2
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|200 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Gümüş, Altın, Koyu gri
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|MP
|8 MP
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|5 MP, 2592 1944 х piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
|16 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6582M
|Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.3 GHz Cortex-A7
|1.5 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-400MP2
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|32 GB
|Ram
|GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|2250 mAh
|4000 mAh
|Bekleme Süresi
|490 Saat
|600 Saat
|Konuşma Süresi
|14 Saat
|31 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Yok
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|75.75
|Çıkış Tarihi
|23 Ağustos 2013
|22 Eylül 2016
|Sim Kart
|Mini-SIM
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSDPA, HSUPA
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Seçim Yok
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici