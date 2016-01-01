Lenovo A850
Lenovo A850
Lenovo K6 Note
Lenovo K6 Note
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153.5 x 79.3 x 9.5 mm 151 x 76 x 8.4 mm
Ağırlığı 184 gr 169 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.5% 72.7%
Ekran Hacmi cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 200 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Gümüş, Altın, Koyu gri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 8 MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 5 MP, 2592 1944 х piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP 16 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6582M Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430
İşlemci 4 Çekirdek, 1.3 GHz Cortex-A7 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-400MP2 Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
Ram GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 2250 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi 490 Saat 600 Saat
Konuşma Süresi 14 Saat 31 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 75.75
Çıkış Tarihi 23 Ağustos 2013 22 Eylül 2016
Sim Kart Mini-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSDPA, HSUPA HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Seçim Yok MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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