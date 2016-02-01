Lenovo K5 Note ve HTC Desire 510 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|152 x 75.7 x 8.5 mm
|139.9 x 69.8 x 10 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|158 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|4.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|2160 x 3840 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.5%
|62.3%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|208 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Gümüş
|Vanilya Beyaz, Jet Siyah, Koyu Gri, Deep Lacivert
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Ön Kamera
|8 MP
|MP
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|5 MP, 2592 x 1944 piksel MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6755 Helio P10
|Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
|İşlemci
|1.8 GHz Cortex-A53 & 1.0 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex - A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Adreno 306
|Dahili Hafıza
|16 GB
|Ram
|2 GB
|GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|3500 mAh
|2100 mAh
|Bekleme Süresi
|543 Saat
|646 Saat
|Konuşma Süresi
|28 Saat
|17 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|v4.0, A2DP, apt-X
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|0
|Çıkış Tarihi
|12 Ocak 2016
|23 Eylül 2014
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Seçim Yok
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici