Lenovo K5 Note
Lenovo K5 Note
HTC Desire 510
HTC Desire 510
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152 x 75.7 x 8.5 mm 139.9 x 69.8 x 10 mm
Ağırlığı 165 gr 158 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 2160 x 3840 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.5% 62.3%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 208 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Gümüş Vanilya Beyaz, Jet Siyah, Koyu Gri, Deep Lacivert

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera
Ön Kamera 8 MP MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP 5 MP, 2592 x 1944 piksel MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6755 Helio P10 Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
İşlemci 1.8 GHz Cortex-A53 & 1.0 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex - A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2 Adreno 306
Dahili Hafıza 16 GB
Ram 2 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 3500 mAh 2100 mAh
Bekleme Süresi 543 Saat 646 Saat
Konuşma Süresi 28 Saat 17 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP, LE v4.0, A2DP, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 0
Çıkış Tarihi 12 Ocak 2016 23 Eylül 2014
Sim Kart Çift-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Seçim Yok MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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