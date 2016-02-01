Lenovo K6 Note
Lenovo K6 Note
Casper VIA F2
Casper VIA F2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151 x 76 x 8.4 mm 160 mm x 76,8 mm x 8,2 mm
Ağırlığı 169 gr 185 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.7% 75.6%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 268 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Altın, Koyu gri Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 8 MP 20 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 16 MP 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 MediaTek MT6757CD (Helio P25)
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53 2.5 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Mali-T880 MP2
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 4000 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi 600 Saat Saat
Konuşma Süresi 31 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, LE v4,2
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 75.75 79.25
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2016 08 Ocak 2018
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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