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Lenovo K6 Note ve General Mobile GM 5 Plus karşılaştırması

Cepkolik » Lenovo K6 Note ve General Mobile GM 5 Plus karşılaştırması
Lenovo K6 Note
General Mobile GM 5 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151 x 76 x 8.4 mm 152 x 76.5 x 7.9 mm
Ağırlığı 169 gr 160 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Altın, Koyu gri Altın, Gri, Gümüş, Pembe
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 72.7% 71.72%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 401 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP 13 MP, 1080p@30fps
Arka Kamera 16 MP, faz algılama Otomatik odaklama, çift LED Flaş 13 MP
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama Coğrafi konum etiketleme, Elle Odaklama, HDR, Otomatik odaklama, Panorama, Photo Sphere (Sanal Tur), Sony Exmor RS Sensör (IMX258), 1.12μm Piksel
Video Özellikleri 1080p@30fps 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 8 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.5 GHz ARM Cortex-A53 - 4 Çekirdek, 1.2 GHz ARM Cortex-A53
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 405
Dahili Hafıza/RAM 32 GB, 3/4 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Hall Sensörü, Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Var Yok
Anakart Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952
Batarya 4000 mAh 3100 mAh
Bekleme Süresi 600 Saat
Konuşma Süresi 31 Saat
Müzik Süresi
Sar Değeri 0.567 W/kg (10g) (kafa)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP, LE V4.1 A2DP
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 6.8 7.2
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2016 18 Nisan 2016
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Liste MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

2 Yorum “Lenovo K6 Note ve General Mobile GM 5 Plus karşılaştırması

    melek Yazar
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    ikisinden hangisi özelliklerden pek anlamam

    Ahmet Cemil Yazar
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    GM5 plus kesinlikle almayın…. telefon yere düşmeden çıtadaki plastik çatladı parça çıktı. Şarj soket arızası tanıdığım 4-5 arkadaşımda bende yaşadım ve bazı servis noktaları rezil. İstanbul servisi iyi. Konum özelliği sorun yaratıyor. Türktelekom hat kullanıyorum ve arayanlar ulaşamıyor. Başka cihazda aynı hattı kullanıyorum arayan gayet iyi ulaşıyor. Ben memnun değilim kısacası kimse de almasın… Uyarayım da

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