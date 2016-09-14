Lenovo K6 Note ve General Mobile GM 5 Plus karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|151 x 76 x 8.4 mm
|152 x 76.5 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|169 gr
|160 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Altın, Koyu gri
|Altın, Gri, Gümüş, Pembe
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|72.7%
|71.72%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP
|13 MP, 1080p@30fps
|Arka Kamera
|16 MP, faz algılama Otomatik odaklama, çift LED Flaş
|13 MP
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama
|Coğrafi konum etiketleme, Elle Odaklama, HDR, Otomatik odaklama, Panorama, Photo Sphere (Sanal Tur), Sony Exmor RS Sensör (IMX258), 1.12μm Piksel
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|8 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.5 GHz ARM Cortex-A53 - 4 Çekirdek, 1.2 GHz ARM Cortex-A53
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Adreno 405
|Dahili Hafıza/RAM
|32 GB, 3/4 GB RAM
|32 GB, 3 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Hall Sensörü, Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Yok
|Anakart
|Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430
|Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952
|Batarya
|4000 mAh
|3100 mAh
|Bekleme Süresi
|600 Saat
|Konuşma Süresi
|31 Saat
|Müzik Süresi
|Sar Değeri
|0.567 W/kg (10g) (kafa)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
|802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|V4.1 A2DP
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|6.8
|7.2
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2016
|18 Nisan 2016
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|300 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Liste
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
melek Yazar
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ikisinden hangisi özelliklerden pek anlamam
Ahmet Cemil Yazar
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GM5 plus kesinlikle almayın…. telefon yere düşmeden çıtadaki plastik çatladı parça çıktı. Şarj soket arızası tanıdığım 4-5 arkadaşımda bende yaşadım ve bazı servis noktaları rezil. İstanbul servisi iyi. Konum özelliği sorun yaratıyor. Türktelekom hat kullanıyorum ve arayanlar ulaşamıyor. Başka cihazda aynı hattı kullanıyorum arayan gayet iyi ulaşıyor. Ben memnun değilim kısacası kimse de almasın… Uyarayım da