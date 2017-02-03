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Lenovo K6 Note ve Lenovo K6 Power karşılaştırması

Cepkolik » Lenovo K6 Note ve Lenovo K6 Power karşılaştırması
Lenovo K6 Note
Lenovo K6 Note
Lenovo K6 Power
Lenovo K6 Power
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151 x 76 x 8.4 mm 141.9 x 70.3 x 9.3 mm
Ağırlığı 169 145
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Altın, Koyu gri Altın, Gümüş, Koyu Gri
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 72.7% 69.1%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 441 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 1080p@30fps 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB 32 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 4000 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi 600 649
Konuşma Süresi 31 50
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, LE v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 75.75 76.25
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2016 22 Eylül 2016
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Diğer teknik özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Lenovo K6 Note ve Lenovo K6 Power karşılaştırması” Yorumları

    Burcu Yazar
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    Merhaba k6 power kullanıyorum acaba LED ışık rengi değişmiyor mu hiçbir uygulamada degismedi

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