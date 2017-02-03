Lenovo K6 Note ve Lenovo K6 Power karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|151 x 76 x 8.4 mm
|141.9 x 70.3 x 9.3 mm
|Ağırlığı
|169
|145
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Altın, Koyu gri
|Altın, Gümüş, Koyu Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|72.7%
|69.1%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|441 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP
|8 MP
|Arka Kamera
|16 MP
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430
|Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430
|İşlemci
|1.5 GHz Cortex-A53
|1.5 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|32 GB
|32 GB
|Ram
|4 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|4000 mAh
|4000 mAh
|Bekleme Süresi
|600
|649
|Konuşma Süresi
|31
|50
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|75.75
|76.25
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2016
|22 Eylül 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Diğer teknik özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Burcu Yazar
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Merhaba k6 power kullanıyorum acaba LED ışık rengi değişmiyor mu hiçbir uygulamada degismedi