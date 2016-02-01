Lenovo K6 Note
Lenovo K6 Note
Xiaomi Mi 4S
Xiaomi Mi 4S
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151 x 76 x 8.4 mm 139.3 x 70.8 x 7.8 mm
Ağırlığı 169 gr 133 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.7% 69.9%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Altın, Koyu gri Siyah, Beyaz, Altın, Pembe

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps, 720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53 1.4 GHz Cortex-A53 & 1.8 GHz Cortex-A57
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 418
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 4000 mAh 3260 mAh
Bekleme Süresi 600 Saat Saat
Konuşma Süresi 31 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, LE v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 75.75 0
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2016 30 Mart 2016
Sim Kart Hybrid Çift SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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