Lenovo K8 Note
Lenovo K8 Note
Samsung Galaxy Note FE
Samsung Galaxy Note FE
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.5 x 75.9 x 8.5 mm 153.5 x 73.9 x 7.9 mm
Ağırlığı 180 gr 169 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.1% 79.0%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 515 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Fine Gold, Venom Black Siyah Oniks, Mavi Mercan, Altın Platin, Gümüş Titanyum

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 13 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.7
Ön Kamera Özellikleri Auto HDR
22mm
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 13 MP 12 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek Helio X23 Exynos 8890 Octa
İşlemci 2.3 GHz 4 Çekirdek, 2.3 GHz Mongoose
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 10 4
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP4 Mali-T880 MP12
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 4000 mAh 3200 mAh
Bekleme Süresi 378 Saat Saat
Konuşma Süresi 25 Saat 23 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP, LE 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 77.75 86.25
Çıkış Tarihi 18 Ağustos 2017 7 Temmuz 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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