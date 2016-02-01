Lenovo K8 Plus
Lenovo K8 Plus
Oppo F5 Youth
Oppo F5 Youth
Tasarım Bilgileri
Boyutları 147.90 x 73.70 x 8.99 mm 156.5 x 76 x 7.5 mm
Ağırlığı 165 gr 152 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.4% 78.1%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 92.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 402 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Fine Altın, Venom Siyah Altın, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 2.0µm piksel
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.2
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek Helio P25 Mediatek MT6763T Helio P23
İşlemci 2.5 GHz Cortex-A53 2.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP2 Mali-G71 MP2
Dahili Hafıza 32 GB 32 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 4000 mAh 3200 mAh
Bekleme Süresi 401 Saat Saat
Konuşma Süresi 26 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78 70
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017 12 Kasım 2017
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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