Lenovo P2 ve Casper VIA A1 Plus karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|153 x 76 x 8.5 mm
|152.3 x 75.3 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|177
|171
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Şampanya altın, Grafiti Gri
|Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|71.7%
|72.72%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|5 MP
|8 MP
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Zamanlayıcı
HDR
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625
|MediaTek MT6755M (Helio P10)
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|2.0 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Mali-T860 MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
|128 GB
|Ram
|4 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|5100 mAh
|5000 mAh
|Bekleme Süresi
|768
|794
|Konuşma Süresi
|79
|55
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|76.5
|78.75
|Çıkış Tarihi
|23 Eylül 2016
|22 Aralık 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Diğer teknik özellikleri
|Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Anonim Yazar
//
Casper nasıl pekı arkadaslar casper via a1 Plus 128gb mı yoksa lenovo p2 64gb mı acil cvp lutfen
Selin Polat
//
Lenovo bir adım daha önde diyebilirim. 4K video çekiyor olması oldukça iyi bir özellik.