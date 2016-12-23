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Lenovo P2 ve Casper VIA A1 Plus karşılaştırması

Cepkolik » Lenovo P2 ve Casper VIA A1 Plus karşılaştırması
Lenovo P2
Lenovo P2
Casper VIA A1 Plus
Casper VIA A1 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153 x 76 x 8.5 mm 152.3 x 75.3 x 8.2 mm
Ağırlığı 177 171
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Şampanya altın, Grafiti Gri Altın
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 71.7% 72.72%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 401 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Zamanlayıcı
HDR
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps 		1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 MediaTek MT6755M (Helio P10)
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 2.0 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Mali-T860 MP2
Dahili Hafıza 64 GB 128 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Var Yok
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 5100 mAh 5000 mAh
Bekleme Süresi 768 794
Konuşma Süresi 79 55
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, LE v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.5 78.75
Çıkış Tarihi 23 Eylül 2016 22 Aralık 2016
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Diğer teknik özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
2 Yorum “Lenovo P2 ve Casper VIA A1 Plus karşılaştırması

    Anonim Yazar
    //

    Casper nasıl pekı arkadaslar casper via a1 Plus 128gb mı yoksa lenovo p2 64gb mı acil cvp lutfen

      Lenovo bir adım daha önde diyebilirim. 4K video çekiyor olması oldukça iyi bir özellik.

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